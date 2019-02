ANCONA - Gimbo Tamberi esalta se stesso e i suoi tifosi, che hanno gremito il palaindoor di Ancona per la gara evento dei Campionati Italiani. Staccato dal programma generale per acquisire ancora maggiore risalto, l'alto tricolore ha regalato al pubblico di Ancona un 2,32 superato al primo tentativo, che rappresenta la migliore prestazione europea dell'anno e la seconda nel mondo, dopo lo strepitoso 2,35 del giapponese Tobe.

Tamberi ha saltato al primo tentativo 2,14, 2,18, 2,22 e 2,26, poi ha superato i 2,30 al secondo tentativo, stabilendo comunque il suo primato personale stagionale, e infine ha superato i 2,32 alla prima prova, provando infine i 2,34, mancati di un soffio al secondo tentativo, alle spalle di Tamberi i due ospiti stranieri, invitati fuori gara per rendere più interessante la gara. Il messicano Rivera ha chiuso a 2,26, il greco Baniotis a 2,22.

"Non mi accontento - ha detto Tamberi - Ora voglio provarci agli Europei di Glasgow, anche se, senza tutta questa gente che ha tifato per me, sarà molto più dura. Ma penso di valere ancora qualche centimetro in più. I 2,34 sono caduti di pochissimo"

