GLASGOW - Con una gara esemplare Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro ai Campionati Europei indoor di atletica leggera, in programma a Glasgow. Il saltatore in alto anconetano, saltando 2.32 al secondo tentativo e ha lasciato a ben 6 cm di distanza i più immediati inseguitori, il greco Baniotis e l'ucraino Protsenko, fermatisi appunto a 2,26. Tamberi ha superato i 2,32 dopo una gara pressoché petfetta, in cui ha superato alla prima prova i 2,18 i 2,22 e i 2,26, piazzandosi al primo psoto della classifica. Anche ai 2,29 Gimbo supera la misura alla prima prova e i suoi avversari fallito il primo tentativo si riservano gli altri due per i 2,32, quota per loro improba. Tamberi invece ai 2,32 prende le misure con il primo tentativo e al secondo supera l'asticella alla grande, per l'entusiasmo del compassato pubblico scozzese. Vinta la gara Gimbo ha provato una volta i 2,34, fallendoli di un soffio e poi addirittura due volte i 2,36, uscendo alla fine tra gli applausi dei tifosi

