DOHA - Gianmarco Tamberi va in pedana oggi a Doha (inizio ore 15.50 telecronaca diretta su Raisport) per la gara di qualificazione alla finale di salto in alto dei campionati mondiali di atletica leggera, che si svolgerà poi venerdì 4 (inizio ore 19.15).



I concorrenti al via sono 31, andranno in finale i migliori 12, oppure tutti quelli che riusciranno a saltare con successo i 2,31. Tamberi quest'anno ha un personale di 2,32, ottenuto però in febbraio nelle gare indoor. Nel periodo primaverile ed estivo il campione anconetano non ha praticamente mai saltato, essendo rimasto vittima di lievi, quanto numerosi infortuni. La gara di Doha è quindi per lui un'incognita assoluta.

Seguono aggiornamenti in tempo reale

