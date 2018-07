BUDAPEST - Buon passo avanti per Gianmarco Tamberi, che al Memorial Istvan Gyulai ha aggiunto in un colpo solo 6 cm al suo primato stagionale, scavalcando i 2,26, tra l’altro il primo tentativo, ma fermandosi poi a 2,30. La gara è stata vinta da Mutaz Barshim con uno strepitoso 2,40, ovviamente miglior prestazione mondiale stagionale.

Il saltatore in alto anconetano è sceso in pedana già a 2,10, saltando la misura al primo tentativo, cosa poi ripetuta con i 2.,14 e i 2,18. a 2,22 l’anconetano ha dovuto superare un momento di difficoltà, dovendo ricorrere al terzo tentativo, poi a 2,26 un bel salto subito riuscito e infine a 2,30 lo stop definitivo.

Per Gimboi, ancora alla ricerca di una nuova meccanica di salto, dopo l’infortunio del 2016, si tratta di una iniezione di fiducia e di un bel punto di passaggio verso valori e misure a lui più consoni. Nella gara ungherese, per quanto conti poco il piazzamento, Tamberi si è piazzato al settimo posto, ma con la stessa misura di Castro Rivera e Barry, che l’hanmno preceduto per il minor numero di errori.

