di Francesca Monzone

La Francia di Nans Peters festeggia sul traguardo di Anterselva. Il corridore della AG2R la Mondiale in solitaria stacca tutti e si prende la sua prima vittoria da professionista, al termine di una corsa di 181 chilometri con partenza da Commezzadura. Secondo posto per Chavez e terzo Formolo, con Fausto Masnada ancora una volta tra i migliori sul traguardo. Festeggia anche la Movistar di Carapaz e Landa. Il colombiano attacca e stacca tutti gli avversari, mentre lo spagnolo guadagna in classifica generale. Nibali e Roglic sono gli sconfitti di giornata, soffrono nel finale e non tengono la ruota di Carapaz, perdendo secondi importanti nella generale.



Una fuga con 18 uomini che vanno via sul Passo della Mendola, prima salita di giornata. È un gruppo con corridori importanti come Masnada, Maestri, De Gendt, Brambilla, Kangert, Valerio Conti e Jungels. C’è oggi in prima linea anche la Colombia di Chavez che in questa tappa cerca il suo riscatto. Scatta Peters davanti, che vuole la sua vittoria e dietro scatti anche tra i big. Mentre il francese va a prendersi la sua tappa nello stadio del biatlon di Anterselva, Lopez attacca, ma lo fanno anche Landa e Carapaz. Nel giorno del compleanno dell’ecuadoriano, la Movistar mette le mani sul Giro d’Italia e Carapaz ora ha 1’54” su Nibali e 2’16” su Roglic, che sembra essere sempre più in difficoltà. Sale e migliora Landa di 12”.



Domani saranno di scena i velocisti con la frazione numero 18 da Valdaora a Santa Mariandi Sala dove i chilometri da percorrere saranno 220. Respireranno gli scalatori prima del gran finale e a giocarsi l’ultimo sprint ci saranno Ackermann e Demare.







Ordine d’arrivo

1. Nans Peters (ALM) 4:41:34

2. Esteban Chaves (MTS) +1:34

3. Davide Formolo (BOH) +1:51

4. Fausto Masnada (ANS) +1:51

5. Krists Neilands (ICA) +1:51

6. Tanel Kangert (EF1) +2:02

7. Valerio Conti (UAD) +2:08

8. Gianluca Brambilla (TFS) +2:08

9. Chris Hamilton (SUN) +2:22

10. Andrea Vendrame (ANS) +2:34



Classifica generale

1. Richard Carapaz (MOV) 74:48:18

2. Vincenzo Nibali (TBM) +1:54

3. Primož Roglic (TJV) +2:16

4. Mikel Landa (MOV) +3:03

5. Bauke Mollema (TFS) +5:07

6. Miguel Ángel López (AST) +6:17

7. Rafal Majka (BOH) +6:48

8. Simon Yates (MTS) +7:13

9. Pavel Sivakov (INS) +8:21

10. Davide Formolo (BOH) +8:59

