Il 'bad boy' del tennis mondiale colpisce ancora: Nick Kyrgios è stato punito dall'Atp con 15mila euro di multa per aver mimato una masturbazione proprio durante una partita che lo vedeva impegnato al torneo Queen's di Londra.



Il giovane australiano, ma di origini greche e malesi, durante una pausa nel match contro il croato Cilic ha infatti iniziato ad agitare la bottiglietta d'acqua con cui si stava dissetando. Se il primo movimento poteva essere stato solo interpretato dai più maliziosi, il secondo ha fugato ogni dubbio e alla fine, agitando la bottiglietta e facendo fuoriuscire l'acqua, Kyrgios ha mimato anche l'eiaculazione.



La scena non è sfuggita ai vertici del tennis mondiale, che hanno deciso di multare il tennista. Per Kyrgios, però, non si tratta di una grave perdita economica, anche perché solo in questo torneo ha guadagnato 105mila euro. Non è la prima volta che Kyrgios si mette in mostra per comportamenti eccessivi, dentro e fuori dal campo. Nel 2016, a Shanghai, fu multato e squalificato per aver perso di proposito un match, mentre lo scorso anno, pur essendo fidanzato, era stato beccato con due giovani tenniste durante una notte di festeggiamenti ed eccessi.

