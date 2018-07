LONDRA Niente da fare per Stefano Travaglia nel primo turno del tabellone principale di Wimbledon. Contro l’australiano John Millman il ventiseienne di Ascoli è stato sconfitto in quattro set (6-7, 6-3, 7-5, 6-2). Parte male Travaglia che perde subito il servizio nel primo set ma poi riesce a brekkare l’avversario 4-5, ed ad allungare la partita al tie break dove chiude a suo favore alla terza palla set (8-6). Ancora una partenza ad handicap nel secondo parziale (0-2) con l’australiano che poi chiude per 6-3. Terzo set fotocopia di precedenti. Travaglia subisce subito il break e Millnar avanti 4 a 1. L’ascolano reagisce fino al 4 pari ma Millmann chiude sul 7-5 e poi vince facile il quarto parziale.

La prima giornata del torneo londinese ha visto, invece, il successo della maceratese Camila Giorgi, che ha superato all’esordio la lettone Anastasija Sevastova, 28 anni, numero 21 del tabellone, in tre partite (6-2 2-6 6-4) dopo quasi 2 ore di gioco.

