JESI - Ultimo posto in classsifica, l'arrivo di Maspero e novità che si susseguono. L’Aurora Basket Jesi ha poco fa comunicato di aver risolto consensualmente il contratto in essere con Andre Jones. "L’atleta, durante la sua esperienza con la maglia arancioblu - recita la nota del club jesino - , si è fatto apprezzare per le proprie qualità umane e di dedizione al lavoro; per questo l’Aurora Basket Jesi intende ringraziare Jones per l’impegno profuso durante la sua permanenza a Jesi ed augura al giocatore le migliori fortune professionali e personali per il futuro". E adesso la caccia allo straniero...

