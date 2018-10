Torino-Fiorentina dalle 20.30 La Diretta Pioli sceglie Mirallas: fuori Pjaca

Il Torino torna a giocare di fronte ai propri tifosi nella partita del sabato sera e ospita la Fiorentina. Entrambe le compagini sono reduci da due pareggi: i granata sul campo del Bologna, un 2-2 subito dopo aver condotto con due reti di vantaggio; i viola in casa col Cagliari, un 1-1 un po' deludente che ha allontanato i ragazzi di Pioli dal quarto posto in classifica.



SEGUI LA DIRETTA



Classicissima del calcio italiano, la sfida tra Torino e Fiorentina si è giocata in Serie A con i granata a fare da padroni di casa già 69 volte: ben 38 i successi dei piemontesi, 18 i pareggi e 13 le affermazioni dei viola, l'ultima delle quali nello scorso campionato: 1-2, con vantaggio di Veretout, momentaneo pareggio di Belotti e gol vittoria per gli ospiti di Thereau.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Aina; Falque, Belotti.



FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Eysseric, Mirallas, Chiesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA