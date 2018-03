di Francesca Monzone

TREVI - Splendida vittoria per sloveno della Lotto NL Jumbo Primoz Roglic, che con un attacco incredibile a un chilometro dal finale, ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico, 239 chilometri da Follonica in Toscana a Trevi in Umbria, con il tempo di 6:17’23”. Al secondo posto Adam Yates della Mitchelton Scott staccato di 3”, mentre a 6″ Tiesj Bennot della Lotto Soudal. Quarto posto per il britannico della Sky Geraint Thomas che diventa così il nuovo leader della classifica generale.

Quella odierna era una tappa molto attesa, perché con un percorso così mosso con strappi che salivano fino al 20%, si poteva vedere il comportamento degli uomini di classifica che domani, a Sassotetto, avranno la loro tappa regina.

Fuori dai primi 10 Aru della UAE Fly Emirates e Nibali della Bahrein Merida, che forse non hanno voluto attaccare per risparmiare le forze per la tappa di domani, dove la guerra si scatenerà nella lunga salita finale.

La corsa è stata animata da una fuga messa in atto da un gruppetto di corridori e partita subito dopo il via con Jacopo Mosca (Wilier – Selle Italia), Nicola Bagioli(Nippo – Vini Fantini), Sho Hatsuyama (Nippo – Vini Fantini) e Stepan Kurianov (Gazprom-Rusvelo). Il giovane Bagioli partito oggi con la maglia verde di miglior scalatore, ha conquistato i 3 GPM di giornata, mentre Jacolpo Mosca ha conquistato il traguardo volante.

Due cadute hanno condizionato la corsa, nella prima sono finiti a terra la maglia Azzurra Patrick Bevin della BMC, Moscon della Sky, Rafal Majka della Bora Hansgrohe e Simon Geschke della Sunweb. Geschke è stato l’unico corridore costretto al ritiro per la frattura della clavicola. La seconda caduta è stata segnalata nel tratto più ripido, alla fine del primo passaggio sul traguardo di Trevi, dove un uomo Sky ha perso il controllo della bici.

A 11 chilometri dal finale la corsa è entrata nel vivo con il gruppo compatto che ha notevolmente aumentato il ritmo e nelle prime posizioni si sono portate avanti le squadre degli uomini di classifica. L’azione decisiva è arrivata con Primoz Roglic che ha attaccato a 1200 metri dal traguardo ma alle sue spalle Moscon e Yates lo hanno subito inseguito con Benoot della Lotto Soudal e vincitore dell’ultima Strade Bianche Bianche. Impossibile riprendere Roglic che in questo arrivo ha dimostrato nettamente la sua superiorità.

Adesso in classifica generale alle spalle del britannico della Sky, c’è Van Avermaet con lo stesso tempo, seguito da Froome a 3”, Caruso della BMC quarto a 8” e il polacco della Sky Kwiatkowski a 9 secondi. Per capire bene quello che accadrà in questa corsa dei Due Mari, come abbiamo detto dovremo aspettare l’arrivo in salita di domani, dove i favoriti Froome, Thomas, Landa con i nostri Aru e Nibali dovranno attaccare per conquistare il tridente.



Roglic: “La mia squadra ha fatto veramente un gran lavoro e io sono felicissimo di questo risultato. Ero qui per fare la classifica generale poi dopo la caduta di ieri sono cambiate le gerarchie all’interno della squadra ma va bene così”.



Thomas: “La squadra ha lavorato molto per conquistare sia la classifica che la tappa di oggi per me e Froome. Su questo difficilissimo finale eravamo tutti al limite e naturalmente siamo contenti per questo risultato che cercheremo di mantenere”.



CLASSIFICA TAPPA

1 - Primoz Roglic (Team Lotto NL - Jumbo) - 239 km in 6h17’23”, media 37,998 km/h

2 - Adam Yates (Mitchelton - Scott) a 3"

3 - Tiesj Benoot (Lotto Soudal) a 6"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Geraint Thomas (Team Sky)

2 - Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) s.t.

3 - Chris Froome (Team Sky) at 3"



MAGLIE



Maglia Azzurra, leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom - Geraint Thomas (Team Sky)

Maglia Arancione, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful - Jacopo Mosca (Wilier Triestina - Selle Italia)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Snello Rovagnati - Nicola Bagioli (Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da FIAT - Jaime Roson Garcia (Movistar Team)





