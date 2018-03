ANCONA - Nel ricordo di Michele Scarponi, che la vinse nel 2009 e arrivò secondo per un inezia nel 2010, prende il via mercoledì 7 marzo a Lido di Camaiore la cinquantatreesima edizione della Tirreno-Adriatico. L’arrivo nelle Marche è previsto per sabato, con la durissima tappa che si concluderà ai 1500 metri di altitudine del Valico della Maddalena, in località Sassotetto. Il giorno dopo sarà la volta della Castelraimondo-Filottrano, che ricorderà direttamente il campione scomparso, poi toccherà alla Numana-Fano e infine alla tradizionale chiusura a San Benedetto.

La lista degli iscritti è composta da 154 corridori di 22 squadre, le 18 WorldTour e quattro invitate. Al via ci saranno alcuni tra i più grandi nomi del ciclismo mondiale tra cui Chris Froome («Sono qui per vincerla»), Tom Dumoulin Vincenzo Nibali («Non ho una grande condizione, vediamo giorno per giorno»), Rigoberto Uran e Romain Bardet. Peter Sagan lotterà per la classifica a punti.

