ANCONA Si completa la quinta giornata di Eccellenza dopo i due anticipi del sabato conclusi con le vittorie del Sassoferrato Genga, rimasto in vetta alla classifica, e del Fabriano Cerreto. Il Tolentino sta vincendo 4-1 a Porto Recanati grazie a una rete di Tortelli e una tripletta di Terriaca, attuale capocannoniere del campionato con 6 reti segnate e una media gol più che perfetta. Vince 1-0 il Marina, in trasferta ad Ascoli contro il Monticelli, così come il Grottammare nei confronti della Biagio Nazzaro e il Porto Sant’Elpidio a Urbania. È invece volato sul 3-0 l’Atletico Alma in casa dell’Atletico Gallo.



5ª giornata Porto d’Ascoli-Fabriano Cerreto 0-1 (54’ Stortini); Sassoferrato Genga-Servigliano 2-1 (28’ Palombizio, 61’ Piermattei, 75’ Ruggeri S.); Atletico Gallo-Atletico Alma 0-3 (Damiano, Damiano); Fossombrone-Camerano 1-1; Grottammare-Biagio Nazzaro 1-0 (Traini); Monticelli-Marina 0-1 (Carsetti); Pergolese-Montefano 0-0; Portorecanati-Tolentino 1-3 (Terriaca, Terriaca, Tortelli, Calvaresi, Terriaca); Urbania-Porto Sant’Elpidio 0-1.



Classifica: Sassoferrato Genga 13, Tolentino 13, Marina 12, Fabriano Cerreto 11, Porto Sant’Elpidio 11, Atletico Gallo 7, Grottammare 7, Atletico Alma 6, Camerano 6, Fossombrone 6, Urbania 6, Servigliano Lorese 5, Pergolese 5, Portorecanati 4, Biagio Nazzaro 3, Porto d’Ascoli 2, Montefano 2, Monticelli 0.



