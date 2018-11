ANCONA - Si gioca la decima giornata del campionato di Eccellenza e c’è subito una doppia sorpresa: la capolista Tolentino sta perdendo 1-0 al Della Vittoria contro i fanesi dell’Atletico Alma, in virtù della rete segnata in apertura da Zepponi, mentre il Fabriano Cerreto sta vincendo 1-0 in casa contro la Pergolese. Al momento le due squadre sarebbero in vetta a pari punti in classifica. Il Porto d’Ascoli sta invece conducendo 1-0 nel derby contro il Grottammare: rete segnata da Alighieri.



10ª giornata: Biagio Nazzaro-Sassoferrato Genga 0-0; Camerano-Portorecanati 0-0; Fabriano Cerreto-Pergolese 1-0 (Galli; Montefano-Monticelli 0-0; Porto d’Ascoli-Grottammare 1-0 (Alighieri); Porto Sant’Elpidio-Marina 0-0; Servigliano Lorese-Atletico Gallo 0-0; Tolentino-Atletico Alma 0-1 (Zepponi); Urbania-Fossombrone 0-0.



Classifica: Tolentino 23, Fabriano Cerreto 23, Sassoferrato Genga 18, Porto Sant’Elpidio 17, Marina 16, Fossombrone 16, Servigliano Lorese 14, Urbania 13, Porto d’Ascoli 13, Atletico Gallo 12, Atletico Alma 12, Pergolese 12, Biagio Nazzaro 10, Grottammare 9, Camerano 9, Montefano 7, Portorecanati 7, Monticelli 3.

