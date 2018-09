ANCONA - Tolentino e Sassoferrato Genga a punteggio pieno e un solo bomber finora sempre a segno nelle quattro gare ufficiali disputate tra campionato e Coppa. Si è giocata la terza giornata del campionato di Eccellenza e solo due squadre volano in vetta: se il Sassoferrato Genga, battendo 1-0 il Marina, è la matricola più esuberante del momento, il Tolentino sbanca anche Pergola vincendo 3-0 e conferma di poter essere un vero e proprio rullo. Ancora in gol Valerio Terriaca, 24 anni, attaccante romano arrivato in maglia cremisi dall’Amiternina: è l’unico giocatore dell’Eccellenza ad aver sempre segnato almeno un gol nelle quattro gare ufficiali disputate finora. Sempre a bersaglio in campionato, con un gol in tre partite, Sulayman Suwareh, attaccante classe ‘99 gambiano del Monticelli, che è ancora a quota 0 in classifica, si fermano invece Guido Galli del Fabriano Cerreto, dopo una doppietta all’esordio e un gol nel secondo turno, e Riccardo Cuccù del Porto Sant’Elpidio, dopo un gol alla prima e un altro alla seconda giornata.



3ª giornata: Porto d’Ascoli-Camerano 0-0 (giocata sabato); Fabriano Cerreto-Porto Sant’Elpidio 0-0; Fossombrone-Servigliano Lorese 2-0 (Battisti, Battisti); Grottammare-Montefano 2-1 (Ciabuschi, Ciabuschi; Latini); Monticelli-Atletico Gallo 2-3 (Mastrojanni e Suwareh; Belkaid, De Angelis, Muratori); Pergolese-Tolentino 0-3 (Boutlata, Terriaca, Tittarelli); Portorecanati-Atletico Alma 1-1; Sassoferrato Genga-Marina 1-0 (Ferretti); Urbania-Biagio Nazzaro 0-0.



Classifica: Sassoferrato Genga e Tolentino 9, Fabriano Cerreto 7, Marina 6, Porto Sant’Elpidio e Urbania 5, Atletico Gallo, Camerano, Fossombrone, Pergolese, Portorecanati e Servigliano Lorese 4, Grottammare 3, Atletico Alma e Biagio Nazzaro 2, Porto d’Ascoli 1, Montefano e Monticelli 0.

