Torino-Frosinone 0-0 La diretta Longo si gioca il futuro

di Redazione Sport

Si apre con l'anticipo del venerdì sera l'8a giornata di Serie A, con la sfida tra Torino e Frosinone nel capoluogo piemontese; i padroni di casa sono reduci dalla vittoria colta sul finire del match sul campo del Chievo grazie alla marcatura di Simone Zaza, mentre i ciociari sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo che hanno messo a segno finalmente un gol solo, dopo un digiuno che durava da inizio campionato, nella sfida casalinga di domenica scorsa persa contro il Genoa. Un solo precedente in Serie A tra le due squadre, in occasione dell'unica presenza dei ciociari nel massimo campionato italiano: stagione 2015/2016, metà gennaio, 4-2 per il Torino, con vantaggio di Immobile, momentaneo pareggio di Sammarco per il Frosinone, ancora granata con la doppietta del Gallo Belotti, autorete di Avelar e definitivo 4-2 firmato da Benassi.



Le formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Berenguer, Soriano, Rincon, Meité, Aina; Zaza, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Djidji, Baselli, Lukic, Parigini, Damascan, Edera, Iago Falque. Allenatore: Walter Mazzarri.



FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro; Soddimo; Ciano, Ciofani. A disposizione: Bardi, Iacobucci, Ariaudo, Brighenti, Beghetto, Ghiglione, Vloet, Crisetig, Besea, Campbell, Pinamonti, Perica. Allenatore: Moreno Longo.



La cronaca

