Tottenham, paura per Vertonghen: scontro con Onana, è in ospedale

Il difensore degli Spurs si scontra con il portiere Onana e rischia lo svenimento durante Tottenham-Ajax di Champions League. Il Tottenham perde il difensore Jan Vertonghen e che paura. Il tutto sul finire del primo tempo della semifinale di andata di Champions League con l'Ajax che sta conducendo 1-0 grazie alla rete di Van De Beek al 15'. Al 31' punizione in area per il Tottenham, uscita spericolata del portiere degli olandesi, Onana, e scontro a tre con Alderwereld e Vertonghen. I due difensori degli inglesi restano a terra con Vertonghen che sanguina. Entra lo staff medico per cercare di suturare un taglio profondo. Vertonghen si rialza, esce dal campo, cambia la maglia e rientra. Ma dopo poco l'arbitro Lahoz ferma il gioco, va a chiedere se Vertonghen è in grado di rientrare dopo il colpo alla testa, ricevute le garanzie, inizialmente fa ripartire il gioco ma Vertonghen si ferma, fa segno di no e a testa bassa, lascia il campo in visibile difficoltà. Il difensore belga viene accompagnato fuori a spalla, sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Al suo posto entra Sisoko.



Secondo quanto riportato da Sky non dovrebbe trattarsi di nulla di grave: frattura del setto nasale, ma si resta in attesa di conferme ufficiali. Rimane il grande spavento, specie nel vedere le immagini del calciatore, a terra, sanguinante, quasi privo di sensi.



«Sono andato sulla palla, non posso rimproverarmi nulla. Sono il portiere, non posso farci niente. Non voglio commentare nulla», le parole di Onana a fine partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA