Francesco Totti prende in giro sui social Andrea Pirlo, ex compagno nell'Italia, che pubblica un'immagine su Instagram che lo ritrae impegnato a pulire il pavimento di casa con tanto di aspirapolvere in mano. «A volte le punizioni le tiri... a volte le subisci», scrive Pirlo. Immediata la replica ironica di Totti: «Vuoi venire anche da me più tardi?», la risposta condita da alcune faccine sorridenti. Poi lo scambio di battute lo chiude Pirlo: «Qualche ragnatela dovresti averla già tolta…», la sua replica dedicata a Totti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA