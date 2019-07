Francesco Totti a Sabaudia, abbronzato e rillassato. Gioca a paddle e pensa al suo futuro, che ancora non è definito. “Il mio futuro? Sabaudia! Non lo so, sto valutando. Ho tante cose che posso fare, prenderò al volo la migliore. In Italia? Sì, perché no. In Italia o in Europa. Potrebbe essere una squadra europea. Ruolo? Generale, un po’ tutto. L’importante è lavorare, fare le cose con voglia e determinazione. Estate strana? Per me lo è, non avrei mai pensato di prendere questa decisione, né che Gigi (Buffon) tornasse, è il bello del calcio", le sue parole a Sky.



"Ferrero mi chiama più di una volta al giorno. Se penso ancora le cose che ho detto il giorno dell'addio? Quando faccio una cosa e prendo una posizione, vuol dire che ci ho pensato da tanto tempo. Se l’ho fatto, vuol dire che era giusto così. Se ho risentito qualcuno della Roma? No, nessuno. Della società nessuno. Chiamata dalla Sampdoria? Il presidente Ferrero mi chiama tutti i giorni, è mio vicino in spiaggia. Icardi e Higuain? Non lo so, può darsi pure che facciano uno scambio. Tutto è possibile. Per quanto mi riguarda è ancora tutto in alto mare, può essere che non succederà niente, non lo so neanche io".

