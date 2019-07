Tour, a Pinot la tappa del Tourmalet: Alaphilippe consolida la maglia gialla

Thibaut Pinot (Groupama-FdJ) ha vinto la 14esima tappa del Tour de France, 117,5 chilometri con arrivo in quota sul Tourmalet. Il francese Julian Alaphilippe (Quick Step) ha tagliato il traguardo in seconda posizione e ha consolidato la maglia gialla di leader della classifica generale.



Alaphilippe ha dato un'altra prova di forza sulle durissime pendenze del Tourmalet e, dopo avere risposto a ogni attacco degli avversari, ha trovato anche le energie per prendere l'abbuono del secondo posto davanti all'olandese Steven Kruijswijk (Jumbo Visma). Crolla nel finale il britannico Geraint Thomas (team Ineos), secondo nella classifica generale, giunto a 36« e ora staccato di 2'02» dal transalpino. Da segnalare anche la prova d'orgoglio di Vincenzo Nibali, andato in fuga all'inizio della tappa insieme a Peter Sagan e ripreso solo dopo 85 chilometri proprio ai piedi del Tourmalet. Alle spalle di Alaphilippe e Thomas nella generale c'è sempre Kruijswijk, staccato di 2'14«. Quarto il colombiano Egan Bernal (Ineos) a 3'00» davanti al tedesco Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe) e Pinot, entrambi a 3'12«.

© RIPRODUZIONE RISERVATA