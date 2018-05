Trasferta lunga e ambiente rovente: 177 tifosi stasera al fianco della Samb

COSENZA - Per allungare la favola, per continuare a sognare. E' il giorno di Cosenza-Samb, gara di andata dei quarti di finale dei playoff che valgono la promozione in serie B. Stasera (ore 20,30) il primo round, domenica alla stessa ora al Riviera delle Palme il ritorno. Con la Samb che anche in Calabria non sarà sola: due pullman, furgoni e auto private con 177 supporters rossoblù in uno stadio che stasera sarà molto caldo: fino a ieri 6500 biglietti venduti in Calabria, facile pensare ad almeno ottomila tifosi sugli spalti.



Quanto alla formazione Moriero non potrà contare su Esposito e salvo imprevisti si affiderà al 3-5-2 e allo stesso undici che ha superato il Piacenza e conquistato il pass per i quarti di finale. Con la Samb che questo sogno non lo vuole spezzare per nessuna ragione al mondo.

