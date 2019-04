Turchia, incidente a pullman di calciatori: muore l'attaccante Josef Sural

Josef Sural, attaccante ceco di 28 anni che giocava nella squadra turca dell'Alanyaspor, è morto nella notte in un tragico incidente stradale.



Torino, l’auto dei giocatori della Juve primavera si schianta contro una volante

Due calciatori del Brescia si schiantano in auto, il presidente Cellino li multa



Un bus privato che trasportava alcuni calciatori dell'Alanyaspor di ritorno dalla trasferta a Kayseri, in Anatolia, è rimasto coinvolto in uno schianto. Josef Sural è rimasto ucciso e sei suoi compagni risultano feriti. Lo ha detto alla tv privata Ntv il presidente del club, Hasan Cavusoglu.







© RIPRODUZIONE RISERVATA