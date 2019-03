Udinese-Genoa: 2-0 La Diretta Mandragora, raddoppio da urlo

Udinese e Genoa scendono in campo oggi alle 15 per la prima di 3 partite in programma in questo sabato di Serie A. I friulani, che 15 giorni fa sono usciti sconfitti dal San Paolo di Napoli col punteggio di 4-2, hanno disperato bisogno dei 3 punti per non rischiare la terzultima posizione in classifica, mentre il Genoa, prima squadra della stagione a riuscire a mettere sotto la Juventus nello spettacolare 2-0 di Marassi, punta a finire la stagione nella metà superiore della graduatoria.



Torna a giocare di fronte ai propri tifosi l'Udinese di mister Nicola, lì proprio dove i friulani devono costruire la propria salvezza, vista la differenza di rendimento tra casa e trasferta: 18 punti sui 25 fin qui conquistati da Lasagna e compagni sono stati infatti ottenuti alla Dacia Arena, in cui i bianconeri hanno giocato 14 partite con 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Deficitario anche il rendimento del Genoa lontano da Marassi: su 13 trasferte, 2 vittorie, 3 pareggi e ben 8 sconfitte

