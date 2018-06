Il Milan andrebbe verso l'espusione dall'Europa League da parte dell'Uefa, secondo quanto riportato dal New York Times che anticipa quella che potrebbe essere il pronunciamento atteso per i primi di giugno. Il quotidiano statunitense cita due persone coinvolte nel processo secondo le quali «gli investigatori della Uefa avrebbero raccomandato l'esclusione dei rossoneri dalle competizioni europee». Una decisione definitiva sulla decisione della Uefa è attesa a giorni dopo che sono state esaminate le finanze del club per diversi mesi. Il prossimo 7 giugno infatti sarà l'Adjudicatory Chamber, la camera giudicante dell'Uefa, a stabilire le sanzioni per la società rossonera: dopo la bocciatura del settlement agreement.

