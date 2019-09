TORQUAI - Brilla nella seconda giornata del Campionato del Mondo J/70 Enfant Terrible-Adria Ferries di Alberto Rossi che, con risultati parziali di 1-16-2, recupera posizioni importanti in classifica e guadagna la vetta del ranking provvisorio della manifestazione iridata, iniziata ieri nelle acque inglesi di Torquay.



L'equipaggio di Alberto Rossi ha saputo leggere bene le difficili condizioni odierne, caratterizzate da corrente forte e vento instabile in progressivo aumento, fino a toccare punte di 13 nodi nel corso della terza prova: tendenza che dovrebbe continuare, dato che domani sono previsti venti tesi, prossimi ai 20 nodi.



Enfant Terrible-Adria Ferries, grazie ai risultati odierni, balza in testa alla classifica lasciandosi alle spalle, in top-three, i già campioni iridati statunitensi, impegnati a bordo di Catapult, e l'imbarcazione inglese Eat, Sleep, J, Repeat, fresca vincitrice del titolo nazionale.



E' una buona giornata anche per Petite Terrible-Adria Ferries di Claudia Rossi che, dopo una prima prova difficile chiusa al 38mo posto, torna ad incrociare in testa alla classifica chiudendo le regate successive in 12ma e 14ma posizione. I piazzamenti odierni permettono all'equipaggio di Claudia Rossi di chiudere ancora una volta la giornata in top-ten, occupando il sesto posto della classifica generale.



Le regate riprenderanno domani mattina: con otto prove ancora da disputare, l'edizione 2019 del Campionato del Mondo J/70 entra nel vivo più che mai. Va inoltre considerato che l'evento, previsto su quattordici prove, conterà su due scarti dopo il completamento della dodicesima regata.



A bordo di Enfant Terrible-Adria Ferries regatano Alberto Rossi, Branko Brcin, Alberto Bolzan, Stefano Rizzi e Bianca Crugnola.



A bordo di Petite Terrible-Adria Ferries regatano Claudia Rossi, Michele Paoletti, Giulio Desiderato, Matteo Mason e Rossella Losito.

