ANCONA - Subito il derby XL Extralight Montegranaro-Termoforgia Jesi per iniziare alla grande. Uscito il calendario del campionato di basket di Serie A2 girone est: alle 12 in punto, come da programma, bastava collegarsi sul sito legapallacanestro.com e tutte le giornate con i relativi incontri sono programmate. Si inizierà domenica 7 ottobre alle 18 appunto con il derby marchigiano, tutto da gustare al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Quello di ritorno è fissato invece per domenica 13 gennaio all’Ubi Bpa Sport Center di Jesi. Nel secondo turno, previsto il 14 ottobre, si disputeranno Termoforgia-Assigeco Piacenza e OraSì Ravenna-XL Extralight Montegranaro.



Queste le altre partite della prima giornata del girone est di A2: Andrea Costa Imola-GSA Udine, Tezenis Verona-Consultinvest Bologna, Cagliari Dinamo Academy-Unieuro Forlì, Assigeco Piacenza-OraSì Ravenna, Baltur Cento-Bakery Piacenza, Pompea Mantova-Roseto Sharks e De’ Longhi Treviso-Bondi Ferrara. L’ultima giornata della regular season è previsto per sabato 20 aprile 2019.



