di Redazione Sport

Vacanze italiane per il re dell'Nba LeBron James, tra la costiera amalfitana, l'arcipelago Li Galli, Nerano e Capri. La stella Usa, che pochi giorni fa ha firmato un contratto da oltre 153 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers, lasciando i Cleveland Cavaliers, è sbarcato nella notte sull'isola di Capri con la moglie Savannah, un gruppo di amici e collaboratori e alcune guardie del corpo. LeBron, nonostante il cappello rosso con visiera che gli copriva per gran parte il volto, non è passato inosservato al transito nella celebre Piazzetta. Il gruppo si è diretto per la cena a un ristorante dell'isola, passando per via Le Botteghe e via Fuorlovado con una nota boutique addobbata a festa per la ricorrenza del 4 luglio, celebrazione dell'Indipendence day A notte fonda la comitiva è rientrata sullo yacht che lo attendeva al porto turistico.

