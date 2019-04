Valentino Rossi ad un passo dal trionfo nella gara di Austin

AUSTIN - Uno show, una grande prova, un grande Valentino, Rossi sfiora la vittoria ad Austin dopo una gara incredibile vinta da Rins, al terzo posto Miller.



Una gara dalle emozioni infinite con il trionfo di Alex Rins sulla pista di Austin nel Gran Premio delle Americhe con il pilota della Suzuki che ha beffato in volata un grande Valentino Rossi. Il Dottore di Tavullia è andato davvero vicino a una vittoria che gli manca da tanto, troppo tempo, pagando a caro prezzo l’usura delle gomme nel caldo torrido del Texas. Terzo posto per Miller, quarto per Dovizioso che si prende grazie a questo piazzamento la testa del Mondiale grazie alla clamorosa caduta di Marquez, fuori causa al nono giro mentre sembrava poter centrare la vittoria. Quinto posto per Morbidelli davanti a Petrucci, fuori causa anche Lorenzo e Crutchlow.

