Valerio Amoroso firma a sorpresa Sarà il pilastro di Civitanova

CIVITANOVA - Di certo è il colpo del mercato del campionato di serie B. Valerio Amoroso dopo essere stato il pilastro della Poderosa ha firmato il contratto che non ti aspetti: uno dei migliori giocatori italiani degli ultimi quindici anni, per molti ancora tra i più forti anche del campionatio di A2, ha scelto di scendere di categoria e nella prossima stagione sarà il punto di forza della Virtus Civitanova. Valerio Amoroso ha accettato l’offerta della società a due passi da casa i cui gioca il fratello, che tra l’altro è capitano, e dove trova Massimiliano Domizioli, un altro che è cresciuto a pane e Sutor come Amoroso.

