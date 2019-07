Ultime ore col fiato sospeso per un Venezia che oggi si aspetta di ritrovarsi in Serie B. A mezzogiorno a Roma il decisivo Consiglio federale nel quale la Figc prenderà atto del giudizio della Covisoc che dopo aver sancito una settimana l'iscrizione del Venezia in C e l'esclusione del Palermo dalla B ieri ha esaminato sia il ricorso del club siciliano contro la mancata concessione della Licenza nazionale, sia la richiesta di farsi riammettere tra i cadetti presentata dalla società lagunare (nonché dal Padova). Dal momento che il Palermo non ha potuto in alcun modo integrare la propria lacunosa domanda d'iscrizione in B presentata lo scorso 24 giugno, è pressoché scontata la bocciatura-bis della Covisoc: il Consiglio federale non potrà far altro che regolarsi di conseguenza riammettendo il Venezia, prima avente diritto in quanto ultima retrocessa in C nella scorsa stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA