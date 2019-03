VENEZIA - La decisione era nell'aria, nonostante i proclami dei giorni scorsi. Questa mattina, con un blitz dagli Stati Uniti del presidente Joe Tacopina, il Venezia ha esonerato il tecnico Walter Zenga. Al suo posto arriverà Serse Cosmi, libero dopo l'ultima esperienza sulla panchina dell'Ascoli. Il 60enne umbro, esploso alla guida del Perugia di Materazzi e Liverani, è il terzo allenatore della stagione per i lagunari. Zenga aveva preso il posto di Vecchi, ma il ruolino di marcia decisamente negativo (7 punti in 11 partite, solo 3 di vantaggio sulla retrocessione diretta dopo la vittoria del Livorno di ieri sera) ha convinto il numero uno arancioneroverde a cambiare rotta. Cosmi arriveràa Venezia domani per la presentazione e per il primo allenamento in vista del match contro il Palermo.

