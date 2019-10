Verona e Sampdoria scendono in campo questo pomeriggio al Bentegodi nella sfida delle ore 18 per la 7a giornata del campionato di Serie A. Buono l'inizio di campionato degli scaligeri, che hanno finora conquistato 6 punti in 6 match grazie a 1 vittoria, 3 pareggi: 2 le sconfitte; drammatico invece l'inizio di stagione dei blucerchiati, vincitori solamente nella gara interna col Torino alla 4a giornata ma nelle altre occasioni sempre nettamente sconfitti sia in casa che fuori.





VERONA - SAMPDORIA 1-0



