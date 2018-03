PESARO - Bella, brava e forte. Colpo della myCicero Volley Pesaro che ha tesserato Veronica Angeloni, schiacciatrice, 31 anni, alta 187 cm. Per lei anche numerose presenze in nazionale, nel campionato di serie A1 in Italia, ligue A in Francia e nell’ultima stagione in Pro-League in Indonesia.



La giocatrice - che ha partecipato anche al Grande Fratello Vip - si è già aggregata alla prima squadra, a disposizione di coach Matteo Bertini per il finale di stagione. Queste le sue prime parole: "Sono molto contenta di essere qui – queste le prime parole in rossoblù di Veronica – ringrazio il Volley Pesaro per avermi presa anche se la stagione sta volgendo al termine. Sono felicissima di tornare a giocare e di farlo in Italia dopo la parentesi all’estero durata tre anni. Ho subito percepito di essere approdata in un gruppo fantastico”.

