Lewis Hamilton, su Mercedes, ha conquistato la pole position del Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1'25«892, il britannico ha preceduto il rivale per il titolo, il ferrarista Sebastian Vettel, staccato di 44 millesimi, e l'altra Rossa di Kimi Raikkonen. Quarto tempo e seconda fila per Valtteri Bottas, con la Mercedes. Terza fila per le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

