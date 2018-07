Gp di Germania: Vettel è fuori. Il ferrarista beffato dalla pioggia. Vince Hamilton

Luis Hamilton ha vinto il Gp di Germania. Grande delusione per la Ferrari, con Sebastian Vettel che è andato fuori pista a pochi giri dalla fine della corsa. Il pillota Ferrari, in testa sin dalla partenza, guidava comodamente il Gp di Germania quando ha perso il controllo della sua monoposto in curva. A mettere in difficoltà il Ferrarista, probabilmente, la pioggia che aveva iniziato a scendere copiosa sul circuito tedesco.







Il pilota della Ferrari è uscito di pista in uno dei pochi punti del circuito privo di vie di fughe, andando a scontrarsi contro la barriera. A quel punto la monoposto del Cavalino non si è più mossa, e Vettel ha scaricato la sua rabbia colpendo ripetutament il volante della sua monoposto.



La Ferrari, in uno dei fine settimana più difficili e tristi della sua storia, si deve accontentare di un terzo posto con Kimi Raikkonen, mentre gli avversari della McLaren conquistano un primo e scondo posto con Hamilton e Bottas.



Sebastian Vettel, dal canto suo, ha senza dubbio perso una grande occasione uscendo di pista oggi nel Gp di Germania. Il pilota della Ferrari, infatti, reduce da un'importante vittoria a Silverstone, aveva l'occasione per tentare una sorta di fuga nel campionato mondiale piloti. L'incidente odierno, invece, inverte l'andamento piscologico di questo campionato del Mondo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA