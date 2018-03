ANCONA - La Lega Pro ha deciso giorni e orari per recuperare le partite di Serie C rinviate lo scorso fine settimana per maltempo e in seguito alla tragica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Relativamente al girone B, mercoledì 4 aprile saranno recuperate FeralpiSalò-Ravenna alle 16.30, Vicenza-Fermana alle 18.30 e Fano-Gubbio alle 20.30. Mercoledì 11 aprile si giocherà Reggiana-Mestre, fissata alle 18.30, mentre giovedì 12 aprile alle 14.30 verrà recuperata Santarcangelo-Südtirol.



© RIPRODUZIONE RISERVATA