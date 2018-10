Victoria Libertas, partita impossibile contro l'Armani Exchange Milano

PESARO - Non poteva capitare avversario peggiore per provare a cancellare le due sconfitte esterne consecutive e per cercare di centrare la seconda vittoria in campionato dopo il pieno all'esordio contro Pistoia. Per la Vuelle oggi (palla a due alle ore 18,15) c'è l'esame con l'Armani Exchange Milano che sta attraversando un gran momento con vittorie in serie tanto in campionato quanto in Eurologa, Mission impossibile o quasi anche se ripensare all'exploit dello scorso anno al Mediolanum Forum accende e tiene vive le speranze dei biancorossi che proprio grazie a quel colpaccio poi riuscirono a centrare una salvezza che sembrava ormai compromessa.

