SENIGALLIA - Conto alla rovescia e attesa che cresce con il passare delle ore tanto a Senigallia quanto ad Ascoli con le tifoserie che si stanno mobilitando per seguire in massa la finalissima dei playoff di Promozione che vale il salto in Eccellenza. Mentre Guiducci e Filippini stanno mettendo a punto la preparazione con un paio di dubbi per entrambi gli allenatori, i tifosi si stanno organizzando. Facile pensare che i supporters vigorini siano di più ma tante iniziative sono state avviate anche ad Ascoli perchè quella di domenica al Della Vittoria di Tolentino (il via alle 16,30) sarà veramente una sfida di grande richiamo.

