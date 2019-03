SENIGALLIA - Da tempo gli sportivi senigalliesi si aspettano exploit, imprese, colpi grossi. Non quelli di una domenica ma di quelli che permettono di salire - tanto che di parli di calcio, basket, volley o qualsiasi altra disciplina - di categoria e di partecipare a campionati e tornei ancora più avvincenti ed entusiasmanti. Che possa capitare quest'anno? Chissà, la Vigor ce la sta mettendo tutta. Ma anche le altre squadre si stanno facendo valore e chissà che a fine stagione non possa arrivare qualche sorpresa.



Intanto però sia Vigor che Goldengas due soddisfazioni grandi grandi se le sono tolte: il 10 marzo scorso davanti a tremila spettatori i rossoblù sono riusciti ad infliggere la prima e sinora unica sconfitta stagionale alla capolista Anconitana. Gioia, esultanza, tanti sorissi, Passano sette giorni e nel campionato di serie B di pallacanestro ecco la Goldengas che gioca in casa contro l'Allianz San Severo che sino a domenica scorsa le partite giocate le aveva vinte tutte. Ma la musica anche in questo caso a Senigallia cambia: la Goldengas entusiasma e vince. Tante belle cose a marzo sperando di renderle ancora più belle e vincenti tra qualche settimana...

© RIPRODUZIONE RISERVATA