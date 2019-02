ANCONA - Domenica suspence nel campionato di Promozione con i confronti diretti tra le big. La capolista Anconitana a Chiaravalle se la vede con il Barbara mentre la Vigor che insegue a sette lunghezze è impegnata a Gabicce contro la squadra di Papini, una delle più in forma del momento. Cinque le partite giocate ieri, in programma oggi anche Valfoglia-Osimo Stazione. Ancora tutte le partite sono ferme sullo 0-0.



BARBARA-ANCONITANA 0-1



Meglio la squadra di Antonello Mancini in avvio di partita ma i biancorossi resistono e alla prima vera azione riescono a portarsi in vantaggio grazie ad una giocata doc di Mastronunzio che imbecca Piergallini con la stoccata che vale il vantaggio per la formazione di Nocera. Ma il Barbara non si scompone e continua fare gioco creando anche qualche difficoltà alla capolista.



GABICCE GRADARA-VIGOR 0-0



Grande equilibrio nella sfida tra le squadre di Papini e Guiducci, buon ritmo e interessanti trame da una parte e dall'altra con una occasione da gol che i padroni di casa però non sono riusciti a sfruttare. Si fa vedere anche la Vigor in avanti e anche i rossoblù hanno una ghiotta occasione per passare in vantaggio ma Pesaresi A. non riesce a trovare la stoccata vincente.



VALFOGLIA-OSIMO STAZIONE 2-1

