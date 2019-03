ANCONA - Quart'ultima giornata del campionato di Promozione girone A con tanti verdetti ancora in sospeso. L'Anconitana che domani riceverà la visita dell'Osimo Stazione ha sei punti di vantaggio sulla Vigor che però pensa più a mantenere le dieci lunghezze di vantaqggio sul Barbara così da evitare la roulette dei playoff. Ma sfide incandescenti sono in programma anche nella seconda parte della classifica dove anche lì la lotta salvezza e quella per evitare i playout è avvincente.



Questo il programma di oggi (il via alle ore 15).



Mondolfo-Cantiano, Laurentina-Vigor Senigallia, Olimpia Marzocca-Filottranese, Barbara-Gabicce Gradara, Loreto-

Santa Veneranda, Osimana-Valfoglia, Villa S. Martino-Villa Musone.

