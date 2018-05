Vis in C, Fano salvo e tante altre gioie nella provincia pesarese

PESARO - Dall’ascesa della Vis in Serie C al ritorno del Muraglia in Seconda si è rivelata trionfale la

stagione calcistica per Pesaro calcistica che ha incassato quattro promozioni dirette. La più esaltante è quella

della Vis, in grado di riconquistare il professionismo dopo tredici stagioni al termine di un esaltante testa a

testa con il Matelica, vinto al fotofinish. A imitarla ha provveduto il Santa Veneranda, planato a distanza di

venticinque anni in Promozione dominando tutti nel girone A di Prima Categoria. Il tris è stato confezionato

dalla Pesaro Calcio, volata per la prima volta in Prima grazie al primo posto nel girone B di Seconda sigillato

sabato scorso con l’1-1 nella tana dell’inseguitrice Real Gimarra. Il poker è stato calato dal Muraglia, realtà

gloriosa di Pesaro, riapprodata in Seconda Categoria dopo tre stagioni.



Estendendo il discorso alla provincia, non passa inosservato il brillante terzo posto in Eccellenza

dell’Atletico Gallo Colbordolo che ha raggiunto la finale playoff per la prima volta nella sua storia. Ha

raccolto consensi pure il Fossombrone, ripescato ad agosto eppure in grado di disputare una stagione d’alta

quota terminando in sesta posizione. Ha centrato la salvezza l’Urbania che ha messo in mostra il solito

incontenibile Pagliardini e valorizzato tanti giovani. Stesso discorso vale per la Pergolese, in grado di evitare

la Promozione con l’impresa ai playout in casa del Ciabbino firmata dalla doppietta del brasiliano Bondi

all’ultima partita della carriera.



Le buone notizie proseguono in Promozione con la matricola Mondolfo, arrivata terza nel girone A che sogna

di tornare in quell’Eccellenza disputata solo due volte (dal 2003 al 2005) nella sua storia attraverso i playoff:

l’avventura scatterà sabato (ore 16.30) nella semifinale casalinga contro il Sassoferrato Genga in cui basterà

un pari al termine dei tempi supplementari per strappare la qualificazione. Nel girone A di Prima Categoria,

nelle sfide Fermignanese-Lunano e Villa San Martino-Tavernelle si assegnerà l’unico biglietto per lo

spareggio promozione di sabato 9 giugno. In Seconda è tornata a ruggire la Cagliese, che sfiorò la C agli

inizi degli anni 2000: i giallorossi hanno vinto il girone A e bramano di tornare grandi.

Le delusioni sono arrivate solo dal Real Metauro, ultimo nel girone A di Promozione, e dalla gloriosa Vadese

(a un passo dal trionfo in D negli anni ’80), precipitata mestamente in Seconda Categoria.

