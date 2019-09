Vis-Samb, un derby da brivido: Fano e Fermana cercano il riscatto

ANCONA - Terzo round del campionato di serie C e un altro derby a calamitare tutte le attenzioni. Riflettori puntati sul "Benelli" dove a partire dalle 17,30 si sfideranno Vis Pesaro e Samb con i padroni di casa reduci dalla'expoit di Cesena e con i rossoblù ceh saranno seguiti da cinquecento. Ci sarebbe stato un numero maggiore se solo la società biancorossa avesse concesso un'ulteriore quantità di biglietti del settore ospiti, ma non è stato possibile. La dotazione di tagliandi messa a disposizione dei supporters rossoblù è andata finita nel giro di poche ore come era avvenuto, due settimane fa, per la trasferta di Fano.





Sempre alle 17,30 calcio d'inizio per Fano-Ravenna con la squadra di Fontana alla ricerca del primo risultato utile dopo i due stop nelle prime due giornate di campionato mentre alle 15 al "Recchioni" la Fermana proverà a riscattare lo stop di Vicenza davanti al pubblico amico contro la Feralpi Salò.





