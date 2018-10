SAN BENEDETTO - Vita dura per gli allenatore ed ex allenatori della Samb. Salta la seconda panchina nel girone F del campionato nazionale di serie D, dopo il divorzio fra Antonio Mecomonaco e l'Olympia Agnonese. Ottavio Palladini, ex capitano del Pescara, ed ex allenatore di Sambenedettese e Teramo, non è più l'allenatore della Vastese: 145 giorni, tanto è durata l'avventura del tecnico di San Benedetto del Tronto sulla panchina della formazione biancorossa, dopo aver raccolto appena 3 punti nelle prime 6 giornate di campionato, senza mai riuscire a centrare la vittoria. Al suo posto arriva Fabio Montani, pescarese, e nelle ultime due stagioni a Francavilla (Chieti) e San Nicolò (Teramo). Domenica l'esordio del nuovo tecnico Montani a Jesi. Con l'esonero di Palladini arriverà anche il divorzio dal direttore sportivo Ferdinando Ruffini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA