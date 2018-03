OSIMO - Comincia alle 20,30 al PalaBaldinelli di Osimo la sfida decisiva con cui la Lardini Filottrano dovrà cercare di conquistare la salvezza nell'ultima giornata del massimo campionato di volley femminile. La squadra di coach Nica affronterà il Bisonte Firenze, ottavo in classifica, allenato da Caprara, e contempoaneamente visognerà vedere il risultato della sfida tra Saugella Monza e Foppapedretti Bergamo. La Lardini si salverà se riuscirà a vincere e contemporaneamente la Foppapedretti perderà a Bergamo. Esiste a questa condizione una sola, e ccezione. Se la Lardfini vince solo per 3-2 e la Foppapedretti perde solo per 3-2, allora in quel caso si salverebbero le lombarde.

