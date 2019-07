CIVITANOVA - La Nazionale italiana di volley ha concluso il suo ritiro di due settimane a Civitanova battendo in amichevole all'Eurosuole Forum la Nazionale della Slovenia, allenata dal settempedano Alberto Giuliani, con il risultato di 3-1, con risultati parziali di 25-20, 26-28, 25-13, 25-15. quella degli azzurri è stata una prova nel complesso positiva e beneaugurante in vista del prossimo torneo preolimpico di Bari, che in agosto la vedrà affrontare Australia. Serbia e Camerun per contndersi un posto a Tokyo 2020. Nell'Italia buona prova di Balaso e Anzani, mentre il terzo giocatore della Lube, Juantorena è stato impiegato poco per dei problemi alla schiena

© RIPRODUZIONE RISERVATA