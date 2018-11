MILAMO - Prima trasferta della stagione e prima vittoria del campionato per la Lardini Filottrano, di scena a Milano sul campo del Centro Federale Pavesi, contro il Club Italia, la squadra ammessa di diritto in serie A1 e formata da sole giocatrici giovanissime e italiane, di probabile interesse per la Nazionale del futuro. Nelle azzurrine, a parte il libero che ha 21 anni, tutte le altre ne hanno al massimo 18 e per la Lardini, comunque ricca di giocatri esperte e talentuose, non è stato difficile aggiudicarsi la partita. Senza storia i primi due set, vinti con largo margine per 25-18 e 25-13, la squadra di Chiappini si è lasciata sorprendere nel terzo parziale, vinto dal Club Italia per 26-24. La formazione marchigiana ha poi ripreso il controllo del match, vincendo il quarto set 25-17 e con esso la partita.



In Serie A2 maschile delle tre formazioni marchigiane vince solo la Videx Grottazzolina, per 3-0 a Cuneo, perdono invece la Goldenplast Potenza Picena (3-1 a Reggio Emilia) e la Menghi Shoes Macerata (3-0 a Santa Croce sull'Arno).

© RIPRODUZIONE RISERVATA