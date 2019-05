​PERUGIA - La Lube non c'è, Perugia vince la prima delle gare scudetto di volley. Civitanova affonda: 25-13, 25-18, 25-18, bastano tre set agli umbri per liquidare la pratica. La Sir Safety non sbaglia nulla, la Lube invece sul parquet di Perugia sembra non essere neppure arrivata. Meglio per i marchigiani archiviare subito gara-1 e pensare alla prossima sfida (il 5 maggio) in cui la Lube non può più fallire se vuole giocarsi le chance per poter ricucire sulle proprie maglie il tricolore.



PRIMO SET Perugia parte subito meglio, é precisa a muro, efficace in battuta e non commette sbavature in difesa. Completamente diverso l'approccio della Lube, molto fallosa e sconnessa. Al punto che i Block Devils chiudono agevolmente il parziale: 25-13.



SECONDO SET Al cambio campo prova a cambiare atteggiamento la squadra di De Giorgi, ma Perugia gestice bene il momento e ne esce fuori senza problemi. Torna a sbagliare molto invece Civitanova, che rialza l'asticella nel finale di set, senza peró colmare il gap: 25-18.



TERZO SET Analogo al precedente il terzo parziale, con la Lube che prova a rilanciarsi per poi cedere terreno, complici ancora errori soprattutto in ricezione. Diversa la storia per la Sir, compatta in tutti i reparti, che gioca una delle sue migliori partite fino ad alzare le braccia al cielo per un pesante 3-0 (25-18)



