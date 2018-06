CIVITANOVA - Altro colpo di mercato per la Lube Civitanova: arriva in biancorosso lo schiacciatore canadese Ryley Barnes, classe 1993 per 200 cm di altezza. Il martello, nativo di Edmonton e cresciuto pallavolisticamente all’Università di Alberta, ha firmato un accordo annuale con il Club cuciniero. Barnes è attualmente nella rosa della Nazionale canadese impegnata nella Volley Nations League e ha disputato la sua ultima stagione con la formazione russa dell’Ural Ufa, mentre il suo esordio nel volley di Club risale al 2016-2017, anno che lo ha visto protagonista con la maglia del Tours, squadra francese allenata proprio da Giampaolo Medei. Con i transalpini il neo schiacciatore biancorosso, all’esordio in Europa, ha conquistato la Coppa. Con la sua Nazionale può vantare, inoltre, una medaglia di bronzo conquistata nelle Finali di World League 2017.

“Sono molto carico ed emozionato di poter giocare con la Lube – dice Ryley Barnes, pronto al suo esordio nel campionato italiano dopo le esperienze in Francia e Russia - Per me è una grande opportunità poter indossare la maglia di un Club, dalla grande tradizione e con giocatori straordinari. Non vedo l’ora, inoltre, di tornare a lavorare con coach Medei e di continuare a crescere come atleta. Voglio anche dire a tutti i miei nuovi tifosi che ci vedremo presto!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA