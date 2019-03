CIVITANOVA - Perentoria affermazione della Lube Civitanova nel retour match dei quartio di finale della Champions League. I biancorossi di De Giorgi, già vittoriosi per 3-2 all'andata in Russia, hanmno battuto 3.-0 la Dinamo Mosca, con parziali eloquenti di 25-16, 25-21, 25-21. In semifinale, da giocarsi con partite di andata e ritorno, i civitanovesi troveranno i polacchi dello Skra Belchatow, mentre l'altra semifinale vedrà di fronte gli umbri della Sir Safety Perugia e i russi dello Zenit Kazan, campioni in carica.

La partita di Civitanova è stata un vero monologo della Lube, che adesso tornerà a giocare in casa già domenica pomeriggio, contro il Vibo Valentia, per l'ultima giornata della Superlega

