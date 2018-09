CIVITANOVA - La Lube ha comunicato di aver ingaggiato con un contratto annuale per la stagione 2018-2019 il palleggiatore belga Stijn D’Hulst, classe 1991, 187 centimetri di altezza, lo scorso anno in campo nel campionato tedesco con la maglia del Powervolleys Duren. Dopo tante stagioni disputate nel Knack Roeselare (Con cui ha vinto ben 5 titoli del Belgio consecutivi dal 2013 al 2017) e l’esperienza in Germania, il regista fiammingo approda così nel campionato italiano, sarà il settimo straniero della squadra anche se in campionato ne possono giocare solo quattro.

Il neo palleggiatore biancorosso è reduce dall’avventura con la Nazionale belga ai Mondiali ed è stato tra i protagonisti con il suo Belgio, affrontando proprio gli azzurri nel girone della prima fase, approdando poi alla seconda. D’Hulst giocherà con la maglia numero 3 e sarà a disposizione sin da lunedì prossimo, giornata in cui comincerà l’ultima settimana di preparazione in vista della Final Four di Supercoppa italiana del 6-7 ottobre.



“E’ la prima volta per me nel campionato italiano e sono molto gasato da questa opportunità - ha detto il belga - Sin da quando avevo 16-17 anni, parlavo con i miei compagni del sogno di giocare in Italia. Ora ho questa opportunità grazie alla Lube e questo mi rende molto onorato e grato. Farò il possibile per aiutare il club per raggiungere gli obiettivi, conosco molti dei miei nuovi compagni di squadra, ma giocherò per la prima volta insieme a loro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA